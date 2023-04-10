CNN: США шпигували за Зеленським

CNN переглянув 53 секретних документів Пентагону, всі вони, ймовірно, були створені з середини лютого до початку березня.

Один документ показує, що США шпигували за Зеленським. Це не дивно, сказало джерело в оточенні Зеленського, але українські чиновники глибоко розчаровані витіканням інформації.

США прослуховують наради у Володимира Зеленського, стверджує CNN із посиланням на документи з “витікання Пентагону”.

Дані радіотехнічного спостереження показали, що Зеленський наприкінці лютого “запропонував завдати ударів по місцях дислокації російських військ у Ростовській області Росії” з використанням безпілотних літальних апаратів.

Ці дані, як вважає CNN, можуть пояснити небажання США надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використовуватиме їх для завдання ударів по території Росії.

В іншому документі йдеться про те, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії “як можливість виставити НАТО агресором і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме атаки значними”.

Ще один документ надзвичайно докладно описує розмову між двома високопосадовцями національної безпеки Південної Кореї щодо занепокоєння Ради національної безпеки країни про запит США на боєприпаси.

Чиновники стурбовані тим, що постачання боєприпасів, які потім США нададуть Україні, порушать політику Південної Кореї з приводу відмови від постачання летальної допомоги країнам, які перебувають у стані війни. Згідно з документом, один із чиновників запропонував спосіб обійти політику, фактично не змінюючи її – продавши боєприпаси до Польщі.

Згідно з The New York Times, документ вже викликав суперечки в Сеулі, а офіційні особи Південної Кореї заявили журналістам, що вони планують порушити це питання у Вашингтоні.

Тим часом звіт розвідки про Ізраїль викликав обурення в Єрусалимі. У звіті, підготовленому ЦРУ, йдеться про те, що головне розвідувальне агентство Ізраїлю, Моссад, заохочувало протести проти нового уряду країни – «включаючи кілька явних закликів до дій», стверджується у звіті.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю відповів від імені Моссада, назвавши звіт “брехливим і без жодних підстав”.

«Моссад та його чиновники не заохочували і не заохочують співробітників агентства приєднуватися до демонстрацій проти уряду, політичних демонстрацій чи будь-якої політичної діяльності», — йдеться у заяві. «Моссад та його обслуговуючий старший персонал взагалі не займалися проблемою демонстрацій і віддані цінності служіння державі, яка керувала Моссадом з моменту її заснування».