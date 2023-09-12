CNN: росіяни знищили сотні одиниць техніки ЗСУ, але є нюанс

ЗСУ на фронті активно використовують муляжі військової техніки, аби російські окупанти попадалися на ці приманки, вважали, що ці об’єкти є гідними для атак та витрачали на них багато своїх снарядів, повідомляє CNN. За словами видання, у захисників на це не йде багато коштів й очевидно, що вартує це значно менше, аніж підбита реальна техніка.

У цій справі головне – знайти баланс у виборі матеріалів. Потрібно вміти доповнити дешеву фанеру, що не дає потрібної теплової сигнатури, достатньою кількістю металу. Лише за таких умов вдасться обдурити російські радари та дрони з тепловим наведенням.

“Війна обходиться дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей, – сказав на умовах анонімності представник компанії, яка виробляє муляжі. – Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші”.

Він навів приклад, що 155-мм гаубиця М777 коштує кілька мільйонів доларів, а її муляж – менш як 1000 доларів, і складається він переважно зі старих каналізаційних труб. Втім, його знищення для росіян обходиться стільки ж, скільки й знищення реальної одиниці озброєння.

“Після кожного влучяння військові здають нам трофейні уламки, – пояснює представник компанії. – Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма”.

Він розповів, що чим довше триває війна, тим кращими стають муляжі.