Техно

CNN: росіяни знищили сотні одиниць техніки ЗСУ, але є нюанс

12 Вересня 2023 16:36
читать на русском →
війна

ЗСУ на фронті активно використовують муляжі військової техніки, аби російські окупанти попадалися на ці приманки, вважали, що ці об’єкти є гідними для атак та витрачали на них багато своїх снарядів, повідомляє CNN. За словами видання, у захисників на це не йде багато коштів й очевидно, що вартує це значно менше, аніж підбита реальна техніка. 

У цій справі головне – знайти баланс у виборі матеріалів. Потрібно вміти доповнити дешеву фанеру, що не дає потрібної теплової сигнатури, достатньою кількістю металу. Лише за таких умов вдасться обдурити російські радари та дрони з тепловим наведенням. 

“Війна обходиться дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей, – сказав на умовах анонімності представник компанії, яка виробляє муляжі. – Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші”. 

Він навів приклад, що 155-мм гаубиця М777 коштує кілька мільйонів доларів, а її муляж – менш як 1000 доларів, і складається він переважно зі старих каналізаційних труб. Втім, його знищення для росіян обходиться стільки ж, скільки й знищення реальної одиниці озброєння. 

“Після кожного влучяння військові здають нам трофейні уламки, – пояснює представник компанії. – Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма”.

Він розповів, що чим довше триває війна, тим кращими стають муляжі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Вересня 2023 18:16

Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 800 млн доларів
12 Вересня 2023 17:55

Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця
12 Вересня 2023 17:40

Харківську лікарку з обкладинки Time призначили заступницею голови НСЗУ
12 Вересня 2023 17:21

Рада готується значно збільшити держбюджет
12 Вересня 2023 15:35

Україна звернеться до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
усі думки