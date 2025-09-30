Чиновник КМДА їздив до Барселони та Флоренції під виглядом відряджень

Керівник апарату КМДА підроблював документи про відрядження, аби виїхати за кордон під час війни. Схему, за якою посадовець виконавчого органу Київської міської держадміністрації двічі незаконно виїжджав за межі України під час воєнного стану, викрили слідчі поліції Києва спільно із працівниками СБУ.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, у 2023 році чиновник поїхав на робочу конференцію у Барселону, а у 2024 році – у Флоренцію. Метою відряджень нібито були двосторонні зустрічі з лідерами цифрової трансформації, а також зміцнення міжнародних зв’язків столиці.

Втім, як виявилось, листи-запрошення від організатора були підроблені й на підставі них підозрюваний двічі незаконно перетнув державний кордон і перебував понад два тижні в Італійській Республіці та Королівстві Іспанія.

Слідчі оголосили посадовцю КМДА про підозру за ч. 3 та 4 ст. 358 КК України – підроблення та використання офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб та за ч. 1 ст. 366 КК України – внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Згідно з санкціями інкримінованих статей, максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.