Техно

Чи потрібна електропила для дачі та як її вибрати

4 Жовтня 2023 13:44
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Кожен, хто вирощує плодові дерева на своїй присадибній ділянці, знає, наскільки це кропітка робота. Для того, щоб сформувати крону дерев чи відпиляти сухі гілки, необхідна пила. При невеликій площі ділянки цілком можна обійтися й ручною пилою. Але якщо дерев у саду багато та до того ж іноді доводиться розпилювати колоди на дрова, то краще завести ланцюгову електропилу. Тим більше, що сьогодні на ринку представлено чимало моделей «садового» призначення.

Яка шина буде оптимальною?

Довжина пильної гарнітури визначає, наскільки товстий стовбур можна буде нею перепилити. Якщо ви впевнені, що окрім гілок нічого пиляти не доведеться, то можна обмежитися компактними моделями з полотном довжиною менше ніж 250 мм (зустрічаються навіть пили з шиною довжиною 100 мм). Якщо ж не виключені періодичні будівельні роботи, пов’язані з розпилюванням деревини, краще зупинитися на довжині полотна 350 мм — чи не найрозповсюдженіший варіант для домашнього використання.

Обирати краще так звану низькопрофільну пилу — з кроком ланцюга 0,325 або 1/4. Такі моделі мають знижену вібрацію, пилять акуратно, але не розраховані на інтенсивне використання.

Чи потрібна висока потужність?

Зрозуміло, що чим більшу потужність має електропила ланцюгова, тим швидше вона розпилить деревину. Але більша потужність означає і більшу вагу, від роботи з важким інструментом швидше втомлюєшся, починає боліти спина. Тому потужності у 1,5–2 кВт для побутового використання буде цілком достатньо. Обираючи між двома моделями з однаковою потужністю, але різною довжиною шини, краще обрати ту, в якій шина коротше — така пила буде продуктивнішою.

Джерело живлення

Лізти по драбині, щоб спиляти гілку на висоті, та водночас тримати в руці інструмент, від якого тягнеться довгий електричний кабель, — не надто зручно. Саме тому більшість компактних моделей з короткою шиною працюють від акумулятора. Акумулятор дещо збільшує вагу інструменту, але дає свободу руху, що важливо під час садових робіт.


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