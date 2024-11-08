Суспільство

Чоловік впав у 7-метровий колодязь на Рівненщині, коли набирав воду
8 Листопада 2024 08:44
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дснс
Колодязь, куди впав чоловік / ДСНС

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягали з колодязя місцевого чоловіка у місті Березне Рівненського району

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

Зазначається, що чоловік впав у колодязь 7 листопада в місті Березне Рівненського району.

Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою спеціального обладнання спустились в колодязь, дістали чоловіка та передали медикам.

З’ясувалось, що чоловік хотів дістати відро з колодязя, перехилився, втратив рівновагу та впав.


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