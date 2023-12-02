Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 02.12.23.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько (+1070) осіб,
- танків ‒ 5571 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,
- артилерійських систем – 7941 (+10) од,
- РСЗВ – 913 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1568 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)
Дані уточнюються.
Таким чином, Четвертий день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 1000 осіб.
- 28 листопада – знищено 1140 ворогів;
- 29 листопада – 1180;
- 30 листопада – 1280;
- 1 грудня – 1070.