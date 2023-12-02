Політика

Четвертий день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 1000 осіб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 02.12.23. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько (+1070) осіб,

танків ‒ 5571 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,

артилерійських систем – 7941 (+10) од,

РСЗВ – 913 (+1) од,

засоби ППО ‒ 602 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),

крилаті ракети ‒ 1568 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 1138 (+1) Дані уточнюються. Таким чином, Четвертий день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 1000 осіб. 28 листопада – знищено 1140 ворогів;

29 листопада – 1180;

30 листопада – 1280;

1 грудня – 1070.



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