Політика

Четвертий день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 1000 осіб

2 Грудня 2023 08:51
читать на русском →
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 02.12.23.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько (+1070) осіб,
  • танків ‒ 5571 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10385 (+13) од,
  • артилерійських систем – 7941 (+10) од,
  • РСЗВ – 913 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1568 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10410 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1138 (+1)

Дані уточнюються.

Таким чином, Четвертий день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 1000 осіб.

  • 28 листопада – знищено 1140 ворогів;
  • 29 листопада – 1180;
  • 30 листопада – 1280;
  • 1 грудня – 1070.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Грудня 2023 12:12

На словацькому кордоні заблоковано майже тисячу вантажівок
2 Грудня 2023 11:32

У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів
2 Грудня 2023 11:12

На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізаційних процесів
2 Грудня 2023 10:21

Енергоатом: На Запорізькій АЕС сталася аварія – є загроза радіаційній безпеці
2 Грудня 2023 09:59

47-а ОМБр: Авдіївський коксохім контролюють ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки