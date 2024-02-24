Чергова повітряна атака на Україну: збито 2 ракети і 12 “шахедів”

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За даними військових, в результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

“До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України”, – зазначено в повідомленні.

Попередньо, найбільше постраждала Одеса. Там зруйновано одноповерхову будівлю, загинула людина.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 м2.

“На місці події постраждали 3 особи, одну з яких деблокували з-під завалів, їх в тяжкому стані госпіталізовано до медзакладу. Також з-під завалів вилучено тіло загиблої особи”, – повідомили в ДСНС.