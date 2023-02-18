Через загрозу обстілу в Києві та деяких областях екстрено відключають електроенергію

Вранці 18 лютого по Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, яка тривала понад годину, поки росіяни атакували ракетами. У деяких областях тривога триває і зараз.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомляють у ДТЕК.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях”, – йдеться в повідомленні.

“Харківобленерго” попередив, що на Харківщині буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення. За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області, а не Харкова.

Керівник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура – зокрема лікарні, котельні, насосні та інші – переходять на генератори.

Крім того, відключили світло у Сумській області.