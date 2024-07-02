Через нічний обстріл Херсону був зруйнований триповерховий корпус вишу

Через нічний обстріл Херсона був зруйнований триповерховий головний корпус вищого навчального закладу.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

«Після опівночі російські військові здійснили комбінований обстріл центральної частини Херсона, по житлових кварталах били з артилерії та РСЗВ», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що прямим влучанням окупанти зруйнували триповерховий головний корпус вищого навчального закладу, там виникла масштабна пожежа. Також в епіцентрі ударів пошкоджені гімназія та об’єкти інфраструктури, адміністративна будівля, два багатоповерхові будинки і три автомобілі.

Як інформує Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначається, що в ніч проти 2 липня військові РФ здійснили масований обстріл міста. Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, лікарні, магазини та автотранспорт.

Херсонське видання «Мост» повідомило, що внаслідок російського обстрілу згоріла будівля коледжу Херсонської державної морської академії. Як прокоментував у Фейсбуці проректор з навчально-виховної роботи Херсонської державної морської академії (ХДМА) Олександр Шумей, «режим, який зазіхає чи руйнує мореходку в Херсоні – приречений». Він публікує фото руйнувань часів Другої світової війни і нинішніх, що сталися внаслідок російського обстрілу.

ХДМА – найстаріший в Україні морський навчальний заклад.