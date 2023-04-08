Через нестачу солдат у РФ скорочують навчальний рік у ВНЗ

Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для поповнення армії керівництво збройних сил Російської Федерації прийнято рішення скоротити тривалімть навчання в університетих та інститутах країни, аби мати змогу призвати вчорашніх студентів на фронт.

Достроковиі випуски з вищих навчальних закладів країни-агресора у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську будуть проведені 29 квітня, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.