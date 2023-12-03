Кримінал

Через негоду без електрики перебувають понад 500 населених пунктів

3 Грудня 2023 11:46
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електропостачання

У західних областях України зберігаються несприятливі погодні умови. Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії 504 населених пункти. Про це повідомили у міністерстві енергетики.

Найбільше – у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі.

Через бойові дії і технологічні порушення без електропостачання – 422 населених пункти.

Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Внаслідок обледеніння повітряних ліній повністю знеструмлено 388 населених пунктів. Понад 41 тисяча абонентів. Роботи з відновлення тривають.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
На ранок внаслідок негоди без світла залишається 32 населених пункти, 3,9 тисячі абонентів.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Через несприятливі метеоумови знеструмлено повністю 26 населених пунктів. Енергетики працюють в аварійному режимі.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Внаслідок погодних умов знеструмлено 9 населених пунктів – понад 8 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Через негоду знеструмлено 36 населених пунктів – понад 20 тисяч споживачів. Тривають роботи з усунення пошкоджень ліній.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Без електропостачання через негоду 9 населених пунктів – це 2,1 тис. точок обліку.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Через негоду без світла 4 населених пункти – більше тисячі абонентів.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Через технічні причини знеструмлювалися 46 населених пунктів, всього 16,8 тисячі абонентів. Усіх споживачів заживлено.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Внаслідок бойових дій знеструмлено 7 населених пунктів – 3,4 тисячі абонентів. Напругу дали 6 населеним пунктам (9,8 тисячі споживачів).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Заживлено 2,8 тисячі точок обліку, які знеструмлювалися через технічні причини. Залишаються без напруги ще 1,3 тисячі клієнтів. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 63 населених пункти (понад 26 тисяч споживачів).

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
З технологічних причин без напруги 1,4 тисячі споживачів.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Внаслідок бойових дій без світла частково 1 населений пункт – 55 споживачів.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Усі споживачі, які були знеструмлені через негоду, – зі світлом.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Через негоду відключались 615 абонентів, усі зі світлом. В області внаслідок бойових дій без напруги 23 населених пункти (1,2 тисячі абонентів).


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