Частина Ніжина залишилася без світла через удари по об’єкту критичної інфраструктури

Сьогодні, 25 вересня з 7:20 до 7:45, у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 влучань російських БпЛА. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що близько 30 тисяч осель у Ніжині залишилися без світла.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Як повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, частина БпЛА не здетонувала.

“Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б’є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах”, — розповів Кодола.

Через атаку БпЛА також є проблеми з водопостачанням.

“Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок — з 9:00 до 11:00; вечір — з 18:00 до 20:00”, — йдеться в повідомленні.

Жителів Ніжина просять зробити запас води.