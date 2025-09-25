        Суспільство

        Частина Ніжина залишилася без світла через удари по об’єкту критичної інфраструктури

        Галина Шподарева
        25 Вересня 2025 10:52
        Пожежа на місці обстрілу / Фото ілюстративне: ДСНС Чернігівщини
        Сьогодні, 25 вересня з 7:20 до 7:45, у Ніжинській громаді на Чернігівщині зафіксували 14 влучань російських БпЛА. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що близько 30 тисяч осель у Ніжині залишилися без світла.

        Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

        Як повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, частина БпЛА не здетонувала.

        “Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури за містом, але в межах громади, там виникла пожежа. Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б’є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах”, — розповів Кодола.  

        Через атаку БпЛА також є проблеми з водопостачанням.

        “Через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок — з 9:00 до 11:00; вечір — з 18:00 до 20:00”, — йдеться в повідомленні.

        Жителів Ніжина просять зробити запас води.


