Суспільство

Бєлгород, Орел і Ростовську область атакували дрони
3 Серпня 2024 09:26
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Постраждалий будинок в Орлі / Фото із соцмереж

У ніч на 3 серпня через атаку безпілотників загорілися нафтобази під Ростовом і Бєлгородом, два дрони влучили в житловий будинок в Орлі. Про це повідомляють місцева влада і жителі. В ударах вони звинувачують Україну.

В Орловській області “знищено три безпілотники, два безпілотники влучили в житловий будинок”, написав губернатор регіону Андрій Кличков.

За його відомостями Кличкова.

Ростовську область вночі атакували 55 українських дронів, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, внаслідок ударів пошкоджено “низку складських об’єктів у Кам’янському та Морозівському районах”. Постраждалих немає.

У Морозівському районі розташований військовий аеродром, який і атакували безпілотники, пишуть місцеві жителі. Також дрон пошкодив супермаркет.

Крім того, атаковано військовий аеродром.

У Кам’янському районі горять резервуари з паливом, передає “Астра”.

Потрапила під удар безпілотників і нафтобаза в Бєлгородській області. За інформацією губернатора регіону В’ячеслава Гладкова, в результаті загорівся один резервуар. Пожежу вже загасили. Постраждалих немає.


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Бєлгород, Орел і Ростовську область атакували дрони
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