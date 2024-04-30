Суспільство

Бурятію охопили масштабні пожежі 

30 Квітня 2024 19:15
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росія
Пожежи охопили Бурятію / Скриншот з відео

У Бурятії горить понад 100 гектарів лісу. Через ураганний вітер пожежа дійшла до столиці і перекинулася на споруди в передмісті.

Як пишуть росЗМІ, околиці Улан-Уде і його передмістя охоплені вогнем. Сильний вітер жене полум’я з катастрофічною силою. 

Місцеві жителі пишуть, що вогнем охоплені житлові будинки. Однак міська влада запевняє, що горять нежитлові споруди.

У самому Улан-Уде зафіксовано п’ять осередків пожежі. Найбільше постраждав мікрорайон Бурвод.

Влада оголосила про евакуацію людей. Ситуація ускладнюється ураганним вітром, який швидко поширює полум’я.


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