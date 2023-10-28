Кримінал

Буревій у Києві: пошкоджено близько 600 дерев

28 Жовтня 2023 16:41
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негода, київ

Через негоду та сильні пориви вітру в Києві станом на цей момент виявлено 592 повалених або пошкоджених дерева. На ліквідацію наслідків буревію задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників.

Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.

До аварійно-диспетчерської служби КО “Київзеленбуд” наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева. Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці.

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) “Київська служба порятунку” відпрацювали 15 виїздів із ліквідації наслідків шквального вітру. На семи локаціях прибрали повалені дерева, на восьми – аварійні конструкції (металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків тощо). Ліквідація наслідків негоди триває.

“Вкотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами”, – просять у КМДА.


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