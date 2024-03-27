Буданов вважає Telegram “проблемою з точки зору нацбезпеки”

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram “з точки зору національної безпеки точно є проблемою”.

Про це він повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.

“Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати там писати все, що заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається”, — сказав Буданов.

Начальник ГУР зазначив, що Telegram читають усі й “він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях”.

“Це те, що більш-менш якось працює”, — підкреслив генерал-лейтенант.