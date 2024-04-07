Буданов: На початку літа Росія буде наступати на Донбасі

Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни – на початку літа, насамперед під Донецьком. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, передає DW.

“Вони (ЗС РФ) трохи просунуться в бік Часова Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ”, – цитує телеканал Буданова на своєму сайті. При цьому глава української спецслужби вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде: “Ситуація досить складна, але вона під контролем”.

На відміну від багатьох військових експертів, які дотримуються іншого погляду, Кирило Буданов не виключає й українського наступу в поточному році. Однак говорити на цю тему докладніше співрозмовник ARD не став, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Як підкреслив Буданов, Україна потребує зараз “додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів”. Коментуючи спільну закупівлю європейськими країнами з ініціативи Чехії в третіх країнах 800 000 артилерійських боєприпасів для ЗСУ, глава ГУР зазначив, що поки що “не відчуває” їхньої присутності на фронті.