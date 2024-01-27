Брюссельська фірма російського шпигуна продовжує постачати прилади для оборонки рф

Зареєстрована в бельгійському Брюсселі фірма Groupe d’Investissement Financier, яку очолює батько власника “Сонатека” Віктор Лабін, продовжує постачати в Росію вимірювальні прилади для оборонних підприємств. Це випливає з розслідування The Insider.

Журналісти з’ясували, що Віктор Лабін, який нині живе в Бельгії, був прописаний у гуртожитку академії ГРУ в Москві, а після оселився в будинку, де частину квартир видавали військовослужбовцям. У 2000 році він уже переїхав до Бельгії і відкрив власну фірму.

Його молодший син, 35-річний випускник МАІ Руслан Лабін, володіє фірмою “Сонатек”, яка до 2022 року постачала й обслуговувала продукцію для 18 підприємств оборонної промисловості РФ. Зокрема, компанія завозила вимірювальні прилади з Італії, Німеччини та Великої Британії.

Старший син Віктора Лабіна Роман живе в Брюсселі й отримує гроші від фірми свого брата. Крім того, він проводить акції проти США і на підтримку війни в Україні. Віра Лабіна, дружина Віктора і мати братів, також висловлює провоєнну позицію, зокрема в соціальних мережах.

За даними The Insider, після початку війни Groupe d’Investissement Financier не перестала відправляти товари в Росію – найчастіше поставки здійснювалися на адресу “Сонатека” – а почала робити це через турецьку GROUPE DINVESTISSEMENT FINANCI OSBORNE. Журналісти зустріли Віктора Лабіна в Брюсселі. Він стверджував, що з лютого 2022 року нічого не постачає фірмі молодшого сина.