Британські винищувачі перехопили три літаки РФ

Британські винищувачі Typhoon напередодні ввечері піднялися в небо над Естонією для перехоплення російських Ту-134 і двох Су-27, які пролетіли поблизу повітряного простору НАТО.
Про це повідомляє прес-служба Королівських ВПС у Twitter, передає Укрінформ.
«Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що політ російських військових літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки повітряні судна не зв’язалися з регіональними органами контролю повітряного простору.
This evening, RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled to intercept a Russian Navy Tu-134 and 2x Su-27 ‘FLANKER’ Bs flying close to @NATO airspace.— Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 20, 2023
The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with regional airspace control agencies. pic.twitter.com/Sa85mlVD91