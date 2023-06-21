Британські винищувачі перехопили три літаки РФ

Британські винищувачі Typhoon напередодні ввечері піднялися в небо над Естонією для перехоплення російських Ту-134 і двох Су-27, які пролетіли поблизу повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Королівських ВПС у Twitter, передає Укрінформ.

«Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що політ російських військових літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки повітряні судна не зв’язалися з регіональними органами контролю повітряного простору.