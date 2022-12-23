Британська розвідка зацінила плани Путіна щодо збільшення чисельності армії

У сьогоднішньому зведенні британської розвідки йдеться про плани щодо збільшення чисельності російської армії приблизно на 30% (тобто до півтора мільйона осіб).

Нагадаємо, такий план було представлено президенту РФ Путіну 21 грудня.

“Це дає одне з перших уявлень про те, як Росія намагається адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли внаслідок її вторгнення до України.

Залишається незрозумілим, як Росія знайде рекрутів для завершення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні”, – зазначається у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C7wHk3WLS3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 23, 2022