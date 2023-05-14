Британська розвідка пояснила проблеми військ РФ в Україні

Російська армія відчуває брак досвідчених військових та не може створити оперативний резерв. Тому окупанти навряд чи зможуть ефективно координувати свої війська в Україні.

На папері російське Об’єднане угруповання військ в Україні організовано так само, як сили вторгнення 446 днів тому. Ймовірно, воно все ще складається з понад 200 000 військовослужбовців, організованих у приблизно 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ, повідомляє розвідка Британії.

Однак у лютому 2022 року він складався з професійних військових; був значною мірою оснащений досить сучасними транспортними засобами; і проходив регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій.

Тепер сили переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам значно бракує чисельності. Армія регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти.

У розвідці вважають малоймовірним, що армія РФ могла створити великий, дієздатний, мобільний резерв для відповіді на нові операційні виклики.

Навряд чи це буде організація, яка зможе ефективно об’єднати масштабний військовий ефект уздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу.