Британська розвідка пояснила, чому “Вагнер” припинив вербувати в’язнів

9 лютого 2023 року глава Wagner Group Євгеній Пригожин заявив, що «Вагнер» припинив свою схему вербування в’язнів.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 11 лютого.

Дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчать про зниження темпів набору ув’язнених із грудня 2022 року. Новини про суворі реалії «Вагнера» в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість ув’язнених.

Ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та Вагнером. Регулярні російські військові, ймовірно, зараз також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за «частковою мобілізацією».

Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі, або провести нову форму мобілізації.