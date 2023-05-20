Політика

Британська розвідка пояснила, чому Росія кидає нові сили на захоплення Бахмута

20 Травня 2023 11:17
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розвідка британії, бахмут

Росія продовжує стягувати додаткові сили до міста Бахмут Донецької області, яке майже повністю перебуває під її контролем, аби остаточно захопити його й заявити про “певний успіх” у війні з Україною.

За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку, повідомлє розвідка Британії.

Це сталося після тактичних здобутків України на флангах спірного міста Донецької області до середини травня та публічних сумнівів щодо готовності сил Групи Вагнера продовжувати бої в цьому секторі.

У зв’язку з тим, що Росія, ймовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням російського командування.

Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову безпосередню військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх у конфлікті.


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