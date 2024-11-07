Бронеавтомобіль UAT-TISA допущено до використання у ЗСУ

Міноборони допустило до використання в ЗСУ вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA.

Про це повідомляє Міноборони.

На шасі UAT-TISA встановлено спеціальну бронекапсулу, що захищає екіпаж від вогню зі стрілецької зброї. Також, на бронекапсулі можна встановити кулемет на.

“Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля”, – йдеться у повідомленні.

Бронеавтомобіль дуже прохідний, динамічний та плавний на ходу. Місткості паливних баків вистачає на я понад тисячу кілометрів на одній заправці.