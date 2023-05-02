Боно намалював Зеленського для обкладинки журналу The Atlantic

Лідер рок-гурту U2 Боно намалював портрет президента України Володимира Зеленського для обкладинки червневого номера американського журналу The Atlantic. На малюнку підпис: “Вибір між свободою і страхом”.

У новому випуску видання опубліковано репортаж журналістів Енн Епплбаум та Джеффрі Голдберга з України.

Вони побували у Києві, у цехах з виробництва дронів, а також на різних ділянках фронту. Журналісти поговорили із Зеленським, представниками його офісу, міністром оборони України Олексієм Резніковим, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також українськими військовими.

У матеріалі розповідається про те, як росіяни, відступаючи з Херсона у листопаді 2022 року, викрали останки князя Григорія Потьомкіна. Зеленський прокоментував це тим, що військовослужбовці Росії, швидше за все, не знали, що вони крадуть, бо “коли вони тікають, вони забирають усе, що бачать”. “Знаєте, що вони забрали з Київської області? Унітази. Вони вкрали унітази!” – розповів президент України.