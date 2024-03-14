Болгарія відправила в Україну першу партію зі 100 обіцяних БТРів — міністр оборони

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв оголосив про відправку в Україну 30 вагонів з бронетранспортерами, які були обіцяні раніше.

Відповідну заяву посадовець зробив під час брифінгу, передає Novinite.

За словами Тагарєва, операція з транспортування машин розпочалася 29 січня, а перша колона із 30 вагонів вирушила 7 березня.

Міністр вказав, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).

Коментуючи затримку в постачанні, посадовець вказав на логістичну складність та зазначив, що прискорення відправки було неможливим.