Bloomberg: США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану

Минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 і невеликою групою країн глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з Росією, пише Bloomberg.

Зустріч радників із національної безпеки, що раніше не розголошувалася, яка відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії, послідувала за більшими і публічнішими зустрічами, спрямованими на протидію спробам Москви розділити та представити Україну та її союзників як таких, що “не бажають вести переговори про припинення війни”.

Журналісти заявили, що таємність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше при приєднанні.

За словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення формули миру України та планів щодо просування цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії з Росією у майбутньому.

Bloomberg пише, що останні місяці зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою.

За словами людей, знайомих з перебігом засідання і які попросили про анонімність, щоб не обговорювати питання, які не підлягають розголосу, на останній зустрічі, що відбулася в Ер-Ріяді, суттєвого прогресу досягнуто не було. За їх словами, Україна та її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

Москва засудила зусилля союзників, куди країна-агресор не була запрошена.

У той час як високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини взяли участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни глобального Півдня, які приїжджали на деякі з попередніх великих сесій — зокрема, Китай, Бразилія та ОАЕ — не надіслали своїх представників.

Джерела заявили, що багато країн-учасниць вважають Пекін ключовим чинником впливу на Москву з огляду на тісні зв’язки між двома країнами. Бразилія, яка цього року головує у G20, подала письмову заяву.

Журналісти розповіли, що Київ та його союзники з G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Також вони заявили, що цілі російського диктатора Володимира Путіна не змінилися, і він не виявив жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а ЄС та США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені.

За інформацією Bloomberg, Україна та її союзники запланували ще одну зустріч ширшої групи у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі. На неї запросили понад 100 країн. Попередні зустрічі відбулися у Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.

Київ хоче провести саміт лідерів щодо проєкту на початку цього року, а потім використати його як плацдарм для розробки плану, заснованого на наборі узгоджених принципів, як основу для будь-яких майбутніх переговорів із Москвою.

Деякі країни вважають, що проведення саміту на рівні лідерів протягом найближчих місяців передчасно, тоді як інші хочуть негайно залучити Росію до цього процесу.

У грудні Путін відвідав Саудівську Аравію для проведення широких переговорів, що стало його рідкісною закордонною поїздкою на тлі міжнародної ізоляції.

Наприкінці минулого року одна людина, близька до Кремля, припустила, що були «якісь контакти», в яких «промацувався інтерес» до угоди про припинення вогню, але не повідомлялось жодних подробиць.

Підтвердження цьому не було, і Україна та її союзники підозрюють, що будь-які подібні контакти — це нещирий прийом Кремля, покликаний підірвати підтримку Києва і виграти час.