Bloomberg: США хочуть збільшити виробництво 155-мм боєприпасів на 500%

Пентагон сподівається збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500% у найближчі два роки. Витрати на це оцінюються в 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що зрослий попит з боку союзників США, а також тенденція консолідації в оборонному секторі, яка спостерігається впродовж трьох десятиліть, призвели до розширення виробництва зброї в країні.

Адміністрація президента Джо Байдена виділила Україні зброю і супутнє обладнання на суму понад 44 мільярди доларів і запросила додаткову допомогу для цієї країни, а також для Ізраїлю і Тайваню.

Тепер Рада з науки армії повідомляє Конгресу, що оборонна база армії має серйозні крихкі місця, оскільки у неї може не вистачити припасів для самих США.

“У той час, як урядовці та інвестори задаються питанням про те, що світ скочується в нову еру конфлікту між великими державами, США виявляють, що важко адаптувати свою виробничу базу”, – йдеться в матеріалі.

Наприклад, у США є всього один завод, який може виробляти чорний порох, необхідний для артилерійських снарядів, які використовує українська армія.

До вторгнення Росії в Україну США виробляли 15 000 штук 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць. Пентагон сподівається збільшити виробництво на 500% у найближчі два роки, а витрати наразі оцінюються в 1,5 мільярда доларів.