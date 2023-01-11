Політика

Bloomberg: Росіяни виснажуються під Бахмутом

11 Січня 2023 19:21
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бахмут

Російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому у ЗСУ з’являється шанс до нового контрнаступу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств.

За його словами, окупаційним військам РФ вдалося досягнути на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху. Водночас ворожа армія зазнала великих втрат серед особового складу.

Видання з посиланням на власне джерело провело паралелі між нинішньою ситуацією та аналогічною помилкою російського військового командування влітку 2022-го у Сєвєродонецьку Луганської області.

“Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени”, – наголосив співрозмовник Bloomberg, маючи на увазі прорив ЗСУ на Харківщині та наступні військові успіхи.


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