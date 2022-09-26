Політика

Блінкен: у США є план на випадок застосування Росією ядерної зброї

26 Вересня 2022 08:41
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війна, ядерна зброя, блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав “безвідповідальною” ядерну риторику Володимира Путіна.

В інтерв’ю американській телерадіокомпанії CBS Блінкен сказав, що США розроблено план дій у разі застосування ядерної зброї Росією. Конкретних заходів держсекретар обговорювати не став.

На питання, чи контактували США приватно з Кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів ствердно: “Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки такого кроку будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти “.

За словами Блінкена, війна Путіна в Україні вже провалилася: “Він із самого початку дуже ясно сказав, що його метою було стерти ідентичність України як незалежної країни. Ця мета вже зазнала невдачі. Українці воюють за свою землю. Вони воюють за свою країну. Росіяни, російські військові, яких кидають у цей конфлікт, вони часто не знають, ні куди йдуть, ні що роблять. Це не те, за що вони хочуть боротися. Українці борються за своє майбутнє і життя”, – додав Блінкен.

Володимир Путін, оголошуючи про часткову мобілізацію та підтримку “референдумів” 21 вересня, сказав, що територіальна цілісність Росії буде забезпечена “усі наявними у нас засобами”. “А ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, мають знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік”, – погрожував російський президент.

Одразу кілька експертів зазначали, що підсумки “референдумів” дозволять Росії ще інтенсивніше загрожувати Україні та Заходу ядерною зброєю, посилаючись на захист своєї території.


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