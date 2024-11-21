Біткойн вже перевищив $96 тисяч

У четвер біткойн досягнув рекордної позначки близько 100 тисяч доларів, що пов’язано з очікуваннями інвесторів щодо сприятливішої політики США щодо криптовалют після обрання Дональда Трампа президентом.

Про це повідомляє Reuters

Під час торгів ціна біткойна вперше перевищила 96 тисяч доларів, досягнувши максимуму 96 898 доларів. Цього року криптовалюта зросла в ціні більш ніж удвічі, а після перемоги Трампа та обрання до Конгресу прихильників криптовалют вона подорожчала ще на 40%.

Трамп під час своєї кампанії активно підтримував цифрові активи, обіцяючи перетворити США на «криптостолицю світу» та створити національний резерв біткойнів.

З часу виборів інвестиції в американські біржові фонди, що працюють із біткойнами, перевищили 4 мільярди доларів. На тлі зростання ціни криптовалюти суттєво подорожчали й акції пов’язаних із нею компаній. Наприклад, акції майнінгової компанії MARA Holdings за ніч додали майже 14%, тоді як цінні папери MicroStrategy, яка інвестувала в біткойн, підскочили на 10%, що підняло її ринкову капіталізацію понад 100 мільярдів доларів.