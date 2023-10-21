Біля північних кордонів України скупчилося 19 тис. військових РФ

Біля північних кордонів України РФ розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч людей. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Північ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами. Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Білгородської областей. Підрозділи противника ведуть розвідку, проводять обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БпЛА-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами.

“Крім військових об’єктів, Росія намагається знищити енергетичну, транспортну та промислову інфраструктуру, завдає цинічних ударів по житлових масивах, медичних та освітніх установах, торгових центрах, складах з гуманітарними вантажами. Для виконання зазначених завдань Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб “На озброєнні підрозділів знаходяться танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси”, – розповів Наєв.

Він додав, що Сили та засоби угруповань військ Північної операційної зони продовжують вести стабілізаційну операцію у певних районах, обстановка тут залишається стабільною та контрольованою.