Суспільство

Білоруські війська не наближаються до кордону з Україною – ДПСУ
29 Серпня 2024 09:49
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Андрій Демченко / ДПСУ

ДПСУ не фіксують накопичення або переміщення військ Білорусі у безпосередній близькості до державного рубежу України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

“По самій лінії кордону всі складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють по всій протяжності від Волині до Чернігівщини, і якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічали. Крім того, ми не фіксуємо, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону відбувалося переміщення техніки чи особового складу або ж суттєве нарощення підрозділів армії Білорусі…

Але зважаючи, що Білорусь залишається в орбіті впливу Росії, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. В тому числі щодо заяв, і даних, які ми маємо, що в глибині території Білорусі все ж таки йде якесь переміщення техніки і особового складу,  різних підрозіділів, певнен нарощення. Сподвівємося, звісно, що у Білорусі вистачить здорового глузду не робити необдуманих кроків і спроб дестабілізації ситуації на нашому наяпрямку. Бо наші воїни будуть давати адекватну відповідь”.

За словами Демченка, білрпуські війська знаходяться на відстані в десятки кілометрів від українського кордону (на різних відтинках різна відстань).

Водночас за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, щоб розуміти, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України, для того, щоб усі складові Сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали можливість відреагувати на будь-які дії, – наголосив речник ДПСУ.


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