Білорусь та РФ розпочали спільні навчання Повітряних сил та ППО

У Білорусі почалися спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

“В рамках вдосконалення єдиної регіональної системи ППО Республіки Білорусь і Російської Федерації та в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони проводять спільні льотно-тактичні навчання із силами та засобами ВПС і військ ППО ЗС РБ та ПКС ЗС РФ”, – йдеться у повідомленні.

Моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн” повідомляє, що Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі.