Бійка між кадирівцями і мобілізованими, сотня вбитих окупантів на Запоріжжі, – головне з Генштабу

Українські захисники продовжують знищувати ворога. Зокрема, на Запоріжжі ліквідували ще понад сотню загарбників, а на Донбасі сталася сутичка між кадирівцями і “мобіками”.

Про це повідомляють у Генштабі.

ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонщини.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Масютівка та Орлянка Харківської області;

Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині;

Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам’янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

На тимчасово окупованій території Донбасу взаємини між “мобіками” та кадирівцями залишаються напруженими. Чергова сутичка сталася в Макіївці Донецької області. Окупанти поранили своїх же бійців.

Протягом минулої доби, 11 листопада, російські загарбники завдали 4 ракетні і 23 авіаційні удари, а ще понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під прицілом ворога опинилися 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Запоріжжі 10 листопада наші воїни атакували район зосередження окупантів. У Генштабі підтвердили поранення понад 100 ворожих бійців. Інформація щодо загиблих уточнюється.