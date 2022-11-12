Бійка між кадирівцями і мобілізованими, сотня вбитих окупантів на Запоріжжі, – головне з Генштабу

Українські захисники продовжують знищувати ворога. Зокрема, на Запоріжжі ліквідували ще понад сотню загарбників, а на Донбасі сталася сутичка між кадирівцями і “мобіками”.
Про це повідомляють у Генштабі.
ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонщини.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Масютівка та Орлянка Харківської області;
- Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині;
- Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам’янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.
На тимчасово окупованій території Донбасу взаємини між “мобіками” та кадирівцями залишаються напруженими. Чергова сутичка сталася в Макіївці Донецької області. Окупанти поранили своїх же бійців.
Протягом минулої доби, 11 листопада, російські загарбники завдали 4 ракетні і 23 авіаційні удари, а ще понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під прицілом ворога опинилися 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
На Запоріжжі 10 листопада наші воїни атакували район зосередження окупантів. У Генштабі підтвердили поранення понад 100 ворожих бійців. Інформація щодо загиблих уточнюється.