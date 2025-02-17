Суспільство

Бійці ССО знищили 23 окупантів у тилу ворога (відео)
17 Лютого 2025 09:46
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Момен операціїї операторів ССО у тилу ворога / Кадр з відео
Момен операціїї операторів ССО у тилу ворога / Кадр з відео

Оператори БПЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення російських військових на території одного з промислових підприємств в тилу ворога. Для ліквідації противника тактична група ССО провела штурм та зачистку будівлі.

Як розповідає Командування Сил спеціальних операцій, українські воїни протягом двох діб утримували позиції, ведучи інтенсивні бої.

Внаслідок боїв на території підприємства спалахнула пожежа. Згодом група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.

За підсумками операції було знищено 23 окупантів: 10 – всередині будівлі, ще 13 – у її периметрі. Українські захисники втрат не зазнали.


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