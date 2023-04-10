Bellingcat: Злиті “документи Пентагону”, можливо, були опубліковані ще у січні

Група інтернет-розслідувань Bellingcat простежила шлях секретних військових документів США про війну в Україні, що з’явилися останніми днями в російськомовних каналах, і з’ясувала, що великий обсяг аналогічних документів міг бути опублікований на маловідомому сервері ще в першій половині січня. Першоджерело “зливу” Bellingcat, проте, поки не знайшов, повністю ручатися за достовірність своїх висновків теж не може.

Як розповів у неділю один із керівників Bellingcat Арік Толер, він із соратниками з’ясував, що велика кількість секретних документів, у тому числі, ймовірно, і ті, що широко поширюються з 5 квітня, було вивішено на нині відключеному сервері Thug Shaker Central у мережі Discord ще у районі 13 січня.

Цей сервер мав лише близько 20 активних користувачів дуже консервативних, навіть расистських поглядів, які, за відомостями Bellingcat, обговорювали один з одним відеоігри, музику, православ’я та одного популярного на YouTube відеоблогера.

Bellingcat поговорив з колишнім користувачем цього сервера під ніком Vakhi та ще двома, які не побажали оприлюднити свої нікнейми. За їхніми словами, те, що з’являлося в мережі пізніше, – це лише “верхівка айсберга” порівняно з тим, що публікувалося пізніше.

Один з документів, знімок якого показали розслідувачам з Bellingcat, і який за оформленням був дуже схожий на документи, що поширилися нещодавно, був датований 13 січня.

Далі, 1-2 березня, понад 30 документів, багато з грифом “цілком таємно”, були опубліковані на іншому сервері в мережі Discord, WowMao. Вони були вилучені 7 квітня.

Через кілька днів, 4 березня, десять документів опублікував користувач на сервері Minecraft Earth Map у тій же популярній серед любителів ігор мережі Discord.

І лише через місяць, увечері 5 квітня, частина цих документів з’явилася в одного з користувачів мережі 4chan і в російськомовному проросійському телеграм-каналі Donbass Devushka, звідки й розлетілися іншими телеграм-каналами і пресою.

При цьому більшість документів у користувача 4chan і Donbass Devushka були різними, збігався лише один – карта зі статистикою, у тому числі оцінками бойових втрат України та Росії, і в проросійському каналі ці оцінки, на переконання Bellingcat (і багатьох інших інтернет-користувачів), явно було підроблено: російські втрати сильно занижені, а українські – сильно завищені.

Пентагон відмовляється коментувати питання справжності цих документів, але представник Пентагону підтвердив телеканалу CNN, що його відомство веде розслідування витоку.