Спорт

Барбора Крейчикова виграла Вімблдонський турнір
13 Липня 2024 18:51
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теніс
Переможниця Вімблдону Барбора Крейчікова / Фото офіційний X-аккаунт Вімблдонського турніру

Тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова перемогла італійку Ясмін Паоліні у фіналі Вімблдонського турніру.

Результат зустрічі – 6:2, 2:6, 6:4 на користь Крейчикової, яка в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) посідає 32-ге місце. Паоліні – сьома ракетка світу.

Крейчикова вперше виграла турнір у Вімблдоні в одиночному розряді, також із турнірів Великого шолома на її рахунку тріумф на Roland Garros. При цьому чеська тенісистка виграла всі турніри Великого шолома в парному розряді. У цій же тенісній дисципліні Крейчикова завоювала золото Олімпіади в Токіо.


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