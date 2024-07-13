Барбора Крейчикова виграла Вімблдонський турнір

Тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова перемогла італійку Ясмін Паоліні у фіналі Вімблдонського турніру.

Результат зустрічі – 6:2, 2:6, 6:4 на користь Крейчикової, яка в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) посідає 32-ге місце. Паоліні – сьома ракетка світу.

Крейчикова вперше виграла турнір у Вімблдоні в одиночному розряді, також із турнірів Великого шолома на її рахунку тріумф на Roland Garros. При цьому чеська тенісистка виграла всі турніри Великого шолома в парному розряді. У цій же тенісній дисципліні Крейчикова завоювала золото Олімпіади в Токіо.