Байден зустрівся з Конгресом для обговорення потреби у виділенні допомоги Україні

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу та членами комітетів Палати представників для обговорення нагальної потреби у виділенні допомоги Україні.

Про це говориться у заяві Байдена на сайті Білого дому

Під час зустрічі президент Байден підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включно з протиповітряною обороною та артилерією, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії.

Президент США також “обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу”.

Він заявив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решту вільного світу.

Байден закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

Він також сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.