Байден висловив сподівання, що до початку наступного тижня буде припинення вогню в секторі Гази

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що вже до початку наступного тижня буде досягнуто припинення вогню в секторі Гази у конфлікті між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Про це він сказав у понеділок під час поїздки до Нью-Йорка, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Мій радник з питань нацбезпеки сказав мені, що ми близькі (до цього рішення – ред.). Ми близькі. Ми ще не зробили цього. Але я сподіваюся, що до наступного понеділка ми досягнемо припинення вогню», – сказав Байден журналістам.

Заява президента США пролунала в той час, коли сторони конфлікту, схоже, досягли певних домовленостей на переговорах у Катарі, які також спрямовані на звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАС у перший же день.