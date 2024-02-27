Політика

Байден висловив сподівання, що до початку наступного тижня буде припинення вогню в секторі Гази

27 Лютого 2024 07:48
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Джо Байден / Getty Images

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що вже до початку наступного тижня буде досягнуто припинення вогню в секторі Гази у конфлікті між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Про це він сказав у понеділок під час поїздки до Нью-Йорка, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Мій радник з питань нацбезпеки сказав мені, що ми близькі (до цього рішення – ред.). Ми близькі. Ми ще не зробили цього. Але я сподіваюся, що до наступного понеділка ми досягнемо припинення вогню», – сказав Байден журналістам.

Заява президента США пролунала в той час, коли сторони конфлікту, схоже, досягли певних домовленостей на переговорах у Катарі, які також спрямовані на звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАС у перший же день.


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