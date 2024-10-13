Політика

Байден відвідає Німеччину 18 жовтня, повідомляють джерела в німецькому уряді
13 Жовтня 2024 15:33
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Президент США Джо Байден виступає з доповіддю про заходи федерального уряду у відповідь на урагани «Мілтон» і «Елен» у Роузвельт-румі Білого дому у Вашингтоні, 11 жовтня 2024 року / Фото Reuters

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину в п’ятницю, повідомили Reuters джерела в німецькому уряді.

Журнал Spiegel раніше повідомив про нову дату візиту, заявивши, що плани щодо проведення зустрічей уже давно опрацьовано.

За даними джерел, візит Байдена не матиме характеру офіційного державного візиту, а буде зведений до спільної роботи.

Журнал Spiegel повідомив, що на найближчу п’ятницю заплановані офіційні зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Під час переговорів буде порушено питання воєн в Україні та на Близькому Сході.

Скасування спочатку запланованої поїздки Байдена порушило плани щодо проведення в рамках його перебування в Німеччині розширеної зустрічі так званої Рамштайнської групи донорів зброї для України, на якій обговорювали б можливі нові зобов’язання з надання допомоги Україні.


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