Байден прибув з коротким візитом у Німеччину

Президент США Джо Байден прибув до Берліна з коротким візитом, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.

Як повідомляє Reuters, очікується, що конфлікт на Близькому Сході також займе важливе місце на порядку денному переговорів між лідерами, оскільки адміністрація Байдена сподівається, що ліквідація Ізраїлем представника ХАМАСу Ях’ї Сінвара може наблизити припинення вогню в Газі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що це буде перший візит Байдена до Берліна в ролі президента. Він не хотів, щоб його перебування на посаді завершилося без візиту до столиці одного з найважливіших партнерів і союзників США.

Під час зустрічі лідери чотирьох західних держав зосередяться на двох питаннях.

“По-перше, війна в Україні та подальший шлях, особливо крізь призму того факту, що всі вони мали можливість особисто поспілкуватися з президентом Зеленським протягом останніх кількох тижнів і почули від нього про те, як він бачить розвиток подій. Тож це можливість проконсультуватися стосовно цього. І, по-друге, обговорити поточні та швидкоплинні події в регіоні Близького Сходу”, – уточнив Салліван.