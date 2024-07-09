Байден прокоментував ракетну атаку на Україну 8 липня

Президент США разом з союзниками оголосить про “нові заходи з посилення протиповітряної оборони України”.

Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

За його словами, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб не ігнорував російську агресію.

“Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України”.