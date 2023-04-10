Політика

Бахмут: армія РФ перейшла до “сирійської” тактики випаленої землі

10 Квітня 2023 11:16
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бахмут

Ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається «складною, але контрольованою», російські військові перейшли до так званої «сирійської» тактики випаленої землі, розповів командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що армія РФ у Бахмуті «знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії».

«Наші мужні воїни своїми діями виснажили «вагнерівців», тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи», – проінформував Сирський.

За підсумками свого візиту на Бахмутський напрямок фронту 6 квітня він також наголосив, що «бої мають жорсткий характер із обох боків».

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

7 квітня Генштаб ЗСУ також повідомляв про «жорстокі бої» у Бахмуті.


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