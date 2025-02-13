Автомобіль в’їхав у натовп страйкарів у центрі Мюнхена: є постраждалі

У Мюнхені 13 лютого автомобіль Mini Hatch в’їхав у натовп страйкарів. Кілька людей отримали поранення. За попередніми даними, 15 людей зазнали травм.

Про це повідомляє видання мюнхенське видання BR.

У центрі Мюнхена автомобіль в’їхав у натовп. У поліції підтвердили, що є кілька постраждалих. Згідно з повідомленням, люди брали участь у страйку, організованому профспілкою Verdi.

Обставини ДТП з’ясовуються. На місці працюють поліція, пожежна бригада і рятувальні служби.

За словами очевидців, поліція застосувала зброю при затриманні водія. Газета Bild повідомила, що поранення дістали 15 людей.