Кримінал

Автомобіль в’їхав у натовп страйкарів у центрі Мюнхена: є постраждалі
13 Лютого 2025 12:42
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У Мюнхені автівка врізалася у натовп / Фото: BR
У Мюнхені автівка врізалася у натовп / Фото: BR

У Мюнхені 13 лютого автомобіль Mini Hatch в’їхав у натовп страйкарів. Кілька людей отримали поранення. За попередніми даними, 15 людей зазнали травм.

Про це повідомляє видання мюнхенське видання BR.

У центрі Мюнхена автомобіль в’їхав у натовп. У поліції підтвердили, що є кілька постраждалих. Згідно з повідомленням, люди брали участь у страйку, організованому профспілкою Verdi.

Обставини ДТП з’ясовуються. На місці працюють поліція, пожежна бригада і рятувальні служби.

За словами очевидців, поліція застосувала зброю при затриманні водія. Газета Bild повідомила, що поранення дістали 15 людей.

Місце ДТП в Мюнхені / Фото: AP

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