Політика

Австралія готує для України потужний пакет допомог

27 Квітня 2024 16:24
зброя, допомога, австралія
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Віцепрем’єр-міністр - Міністр оборони Австралії Річард Марлз під час зустрічі у Львові / Фото телеграм-каналу @Denys_Smyhal

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.

Про це Шмигаль написав у Telegram після зустрічі у Львові з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

“Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога”, – зазначив голова уряду.


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