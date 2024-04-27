Австралія готує для України потужний пакет допомог

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.

Про це Шмигаль написав у Telegram після зустрічі у Львові з віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

“Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога”, – зазначив голова уряду.