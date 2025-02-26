Авіаудар по Костянтинівці: загинули п’ятеро людей, у місті значні руйнування

Унаслідок російського авіаудару по Костянтинівці загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 11 отримали поранення. Ворог скинув на місто та його околиці щонайменше шість авіабомб “ФАБ-250”.

Як повідомляє поліція, серед загиблих – 47-річна жінка та четверо чоловіків віком 56, 57 і 75 років, особу ще одного встановлюють.

Поранення отримали п’ятеро жінок і шестеро чоловіків віком від 33 до 83 років.

Унаслідок атаки пошкоджено 52 цивільних об’єкти, зокрема понад 20 житлових будинків.

Рятувальні роботи тривають, уточнюється кількість жертв і масштаби руйнувань.