Атака на Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 10

В результаті атаки на Запоріжжя загинуло 10 людей – з-під завалів зруйновного росіянами житлового будинку дістали ще одне тіло.

Про це повідомляє ДСНС та голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

“Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку”.

“7 листопада ворог наніс 5 авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них 1 дитина”.

Ще 41 людина, серед яких 4 дитини, дістали поранення.

“Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – повідомили у ДСНС.