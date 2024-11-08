Кримінал

Атака на Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 10
8 Листопада 2024 13:35
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загиблі, Запоріжжя, обстріли
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В результаті атаки на Запоріжжя загинуло 10 людей – з-під завалів зруйновного росіянами житлового будинку дістали ще одне тіло. 

Про це повідомляє ДСНС та голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

“Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку”.

“7 листопада ворог наніс 5 авіаударів по місту! Станом на зараз загинули 10 людей, з них 1 дитина”.

Ще 41 людина, серед яких 4 дитини, дістали поранення.

“Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – повідомили у ДСНС.


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