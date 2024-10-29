Атака на Одеську область: уламками ракети вбило чоловіка

29 жовтня російська армія завдала удару по Одеській області двома ракетами, внаслідок чого загинув чоловік, що перебував на узбережжі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як повідомив Кіпер, російські війська атакували область двома керованими авіаракетами Х-31П, запущеними винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря. Ракети не досягли запланованих цілей, проте один із уламків вбив 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря в Одеському районі.

“Наполегливо прошу під час повітряної тривоги залишатися в безпечних місцях! Це може врятувати ваше життя та здоров’я,” — підкреслив Кіпер.