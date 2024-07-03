Атака на Дніпро: 4 людей загинуло, 27 поранених

У результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня щонайменше 4 людини загинули та 27 дістали поранення .

Про це повідомив мер міста Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Станом на зараз три людини вже загиблі, про яких ми знаємо, більше 18 людей звернулись до лікарні для надання допомоги”.

За словами голови ОВА, серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Сталося кілька пожеж. Є руйнування. На місцях працюють відповідні служби.

О 12:00 Філатов повідомив, що відомо вже про 4 загиблих і 27 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка поранена уламками.

“У двох школах вибиті вікна, постраждали 3 дитячі садочки − також вибиті вікна. У дитячу лікарню у реанімацію прилетів уламок у вікно − без постраждалих. Фактично знищена амбулаторія. Також в ще одній лікарні загорілась будівля архіву”.